Звернення Володимира Зеленського 25 березня — президент попередив Росію про наслідки недотримання перемир'я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Найближчі кроки Росії визначать подальший розвиток подій. Можливо доведеться вживати нових заходів проти Москви.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в вівторок, 25 березня.

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Попередження для РФ

Зеленський підкреслив, що у разі нових атак, повітряних тривог чи військової активності в Чорному морі, Україна буде змушена вживати додаткових заходів проти Москви.

"Те, як Росія буде себе вести найближчими днями, покаже багато чого, якщо не все. Якщо знову повітряні тривоги, якщо знову військова активність у Чорному морі, якщо знову російські маніпуляції та погрози, то треба буде вживати нових заходів — саме проти Москви", — сказав президент.

Зеленський вказав, що Україна робитиме все, щоб домовленості спрацювали і не було ударів. Однак, якщо Росія завдасть удари, вона отримає сильну відповідь, і відповідальність буде на них.

"І відповідальність буде на них. І якщо росіяни потім будуть розказувати байки, що нібито удари були не по енергетиці чи цивільній інфраструктурі, усі все побачать. І я хочу нагадати, що ще з 11 березня на столі пропозиція Америки щодо повного й безумовного припинення вогню — усюди, а не тільки щодо енергетики та в Чорному морі. Саме Росія на це не погодилася. Саме російська позиція затягує цю війну", — вважає Зеленський.

Глава держави наголосив, що дипломатія повинна працювати, і Україна з усіх сил сприяє цьому процесу. Він висловив подяку США за конструктивну та результативну роботу команд, наголосивши, що результат від Росії є ключовим.

"Результат потрібен від Росії. Ми їм не віримо. Реально світ Росії не вірить. І вони повинні довести, що вони готові закінчити війну й готові не брехати світу, не брехати Трампу, не брехати Америці", — зазначив український лідер.

Що ще сказав Зеленський у зверненні

Зеленський розповів, що сьогодні відбулася доповідь Головкома Сирського щодо фронту та Курської операції.

"Цими днями зроблені деякі дуже потрібні речі на фронті", — повідомив президент.

Також український лідер привітав працівників Служби безпеки України з професійним святом та полдякував за захист держави, зупинення окупанта та ефективну боротьбу з диверсантами.

Повідомлення Зеленського в Facebook

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що досягти безумовного припинення вогню наразі не вдалося. Також український лідер прокоментував ситуацію щодо Запорізької атомної електростанції.