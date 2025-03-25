Обращение Владимира Зеленского 25 марта — президент предупредил Россию о последствиях несоблюдения перемирия

Зеленский в обращении сделал предупреждение РФ — что сказал
Ближайшие шаги России определят дальнейшее развитие событий. Возможно придется принимать новые меры против Москвы.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 25 марта.
Предупреждение для РФ
Зеленский подчеркнул, что в случае новых атак, воздушных тревог или военной активности в Черном море, Украина будет вынуждена принимать дополнительные меры против Москвы.
"То, как Россия будет себя вести в ближайшие дни, покажет многое, если не все. Если снова воздушные тревоги, если снова военная активность в Черном море, если снова российские манипуляции и угрозы, то надо будет принимать новые меры — именно против Москвы", — сказал президент.
Зеленский указал, что Украина будет делать все, чтобы договоренности сработали и не было ударов. Однако, если Россия нанесет удары, она получит сильный ответ, и ответственность будет на них.
"И ответственность будет на них. И если россияне потом будут рассказывать байки, что якобы удары были не по энергетике или гражданской инфраструктуре, все все увидят. И я хочу напомнить, что еще с 11 марта на столе предложение Америки о полном и безусловном прекращении огня — всюду, а не только по энергетике и в Черном море. Именно Россия на это не согласилась. Именно российская позиция затягивает эту войну", — считает Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что дипломатия должна работать, и Украина изо всех сил способствует этому процессу. Он выразил благодарность США за конструктивную и результативную работу команд, подчеркнув, что результат от России является ключевым.
"Результат нужен от России. Мы им не верим. Реально мир России не верит. И они должны доказать, что они готовы закончить войну и готовы не врать миру, не врать Трампу, не врать Америке", — отметил украинский лидер.
Что еще сказал Зеленский в обращении
Зеленский рассказал, что сегодня состоялся доклад Главкома Сырского по фронту и Курской операции.
"На днях сделаны некоторые очень нужные вещи на фронте", — сообщил президент.
Также украинский лидер поздравил работников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником и поблагодарил за защиту государства, остановку оккупанта и эффективную борьбу с диверсантами.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достичь безусловного прекращения огня пока не удалось. Также украинский лидер прокомментировал ситуацию относительно Запорожской атомной электростанции.
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