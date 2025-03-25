Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський відповів, чи вдалося домовитися про припинення вогню arrow

Зеленський відповів, чи вдалося домовитися про припинення вогню

25 березня 2025 20:05
Анастасія Писаненко - редактор
Чи вдалося домовитися про припинення вогню - Зеленський відповів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досягти безумовного припинення вогню наразі не вдалося. Причина цього полягає в тому, що Росія не бажає припиняти бойові дії. 

Про це глава держави сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня.

Читайте також:

Чи вдалося домовитися про припинення вогню з РФ

За словами українського лідера, Україна продовжує шукати шляхи до мирного вирішення конфлікту, але без готовності Росії йти на компроміси, це завдання ускладнюється.

Зеленський також висловив надію, що США з часом будуть все більше втрачати довіру до Росії. Він підкреслив, що всі заяви Москви — це просто брехня. 

Президент прокоментував висловлювання спеціального посланця США, Девіда Віткоффа, який зазначив, що основною перепоною для мирного врегулювання війни є питання Криму та так званих "чотирьох регіонів", серед яких Донбас і Луганщина, а також ще дві області, що їх Росія намагається визнати своїми.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці. 

Також глава держави наголосив, що перемир’я в Чорному морі та зупинка ударів по енергосистемі може розпочатися вже сьогодні, 25 березня.

Володимир Зеленський США переговори війна в Україні припинення вогню
Реклама
Реклама
Реклама