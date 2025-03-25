Чи вдалося домовитися про припинення вогню - Зеленський відповів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що досягти безумовного припинення вогню наразі не вдалося. Причина цього полягає в тому, що Росія не бажає припиняти бойові дії.

Про це глава держави сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня.

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За словами українського лідера, Україна продовжує шукати шляхи до мирного вирішення конфлікту, але без готовності Росії йти на компроміси, це завдання ускладнюється.

Зеленський також висловив надію, що США з часом будуть все більше втрачати довіру до Росії. Він підкреслив, що всі заяви Москви — це просто брехня.

Президент прокоментував висловлювання спеціального посланця США, Девіда Віткоффа, який зазначив, що основною перепоною для мирного врегулювання війни є питання Криму та так званих "чотирьох регіонів", серед яких Донбас і Луганщина, а також ще дві області, що їх Росія намагається визнати своїми.

Раніше Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці.

Також глава держави наголосив, що перемир’я в Чорному морі та зупинка ударів по енергосистемі може розпочатися вже сьогодні, 25 березня.