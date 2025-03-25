Удалось ли договориться о прекращении огня — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достичь безусловного прекращения огня пока не удалось. Причина этого заключается в том, что Россия не желает прекращать боевые действия.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции во вторник, 25 марта.

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По словам украинского лидера, Украина продолжает искать пути к мирному решению конфликта, но без готовности России идти на компромиссы, эта задача усложняется.

Зеленский также выразил надежду, что США со временем будут все больше терять доверие к России. Он подчеркнул, что все заявления Москвы — это просто ложь.

Президент прокомментировал высказывания специального посланника США Дэвида Уиткоффа, который отметил, что основной преградой для мирного урегулирования войны является вопрос Крыма и так называемых "четырех регионов". Среди которых Донбасс и Луганщина, а также еще две области, которые Россия пытается признать своими.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контроле выполнения договоренностей о прекращении атак в море и по энергетике.

Также глава государства подчеркнул, что перемирие в Черном море и остановка ударов по энергосистеме может начаться уже сегодня, 25 марта.