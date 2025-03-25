Перемир’я в Чорному морі та щодо енергетики може розпочатися вже сьогодні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Перемир’я в Чорному морі та зупинка ударів по енергосистемі може розпочатися вже сьогодні, 25 березня. Домовленість про припинення вогню має набрати чинності після офіційних заяв Білого дому.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу.

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Перемир'я вже сьогодні

За словами Зеленського, домовленість про припинення вогню на морі між Україною та Росією, а також взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі має набрати чинності після офіційних заяв Білого дому щодо результатів переговорів із представниками обох країн у Саудівській Аравії.

"Міністр оборони запитав американську сторону, коли це може вступити в дію. І вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить з офіційною заявою — це може бути початком вже імплементованих в цьому документі рішень. Тому тут віри рускім немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними, і якщо це так, і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленостей Україно-Американської зустрічі", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Білий дім 25 березня оприлюднив заяву за підсумками переговорів із представниками України та Росії, що відбулися в Саудівській Аравії. Пізніше міністр оборони Рустем Умєров озвучив основні результати цих перемовин в Ер-Ріяді.