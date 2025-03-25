Переговори України та США в Саудівській Аравії — Умєров розкрив деталі

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У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися технічні консультації між Україною та США. Вони були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні українських полонених та депортованих у РФ дітей.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в Facebook у вівторок, 25 березня.

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Підсумки переговорів

Умєров зазначив, що ця зустріч є логічним продовженням попередніх переговорів у Джидді та частиною ширшої роботи, спрямованої на встановлення справедливого миру й зміцнення безпеки країни.

"Виконуючи завдання Президента України, ми продовжуємо працювати над наближенням справедливого миру та гарантуванням безпеки для нашої держави. Ця зустріч — логічне продовження успішних консультацій з США у Джидді. Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною", — підсумував міністр оборони.

Очільник оборонного відомства також назвав головні результати зустрічі у Саудівській Аравії

Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.

Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей.

Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру.

США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей.

"Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист", — наголосив Умєров.

Повідомлення Умєрова у Facebook

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