Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Умєров підбив підсумки переговорів України та США в Ер-Ріяді arrow

Умєров підбив підсумки переговорів України та США в Ер-Ріяді

25 березня 2025 17:22
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори України та США в Саудівській Аравії — Умєров розкрив деталі
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбулися технічні консультації між Україною та США. Вони були зосереджені на безпеці енергетичної та критичної інфраструктури, безпечній навігації в Чорному морі, а також звільненні та поверненні українських полонених та депортованих у РФ дітей.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров в Facebook у вівторок, 25 березня.

Читайте також:

Підсумки переговорів

Умєров зазначив, що ця зустріч є логічним продовженням попередніх переговорів у Джидді та частиною ширшої роботи, спрямованої на встановлення справедливого миру й зміцнення безпеки країни.

"Виконуючи завдання Президента України, ми продовжуємо працювати над наближенням справедливого миру та гарантуванням безпеки для нашої держави. Ця зустріч — логічне продовження успішних консультацій з США у Джидді. Ніхто більше за українців не прагне справедливого миру, наша позиція залишається чесною, прозорою та послідовною", — підсумував міністр оборони.

Очільник оборонного відомства також назвав головні результати зустрічі у Саудівській Аравії 

  • Всі сторони домовились забезпечити безпечну навігацію (судноплавство), припинити використання сили, та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
  • Всі сторони домовились впровадити домовленості Президентів щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії.
  • Всі сторони вітають залучення третіх країн з метою забезпечити підтримку впровадження енергетичної та морської домовленостей. 
  • Всі сторони продовжать працювати над досягненням стійкого та тривалого миру. 
  • США підтвердили свою підтримку в допомозі здійснення обміну військовополоненими, звільнення цивільних затриманих осіб та повернення насильно вивезених українських дітей. 

"Українська сторона наголошує: переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря буде вважатися порушенням духу цієї домовленості та буде розглядатись як порушення зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозу національній безпеці України. В такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист", — наголосив Умєров.

Переговори США та України
Повідомлення Умєрова у Facebook

Новина доповнюється..

США переговори Саудівська Аравія Рустем Умєров мирні переговори
Реклама
Реклама
Реклама