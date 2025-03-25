Зустріч України та США у Саудівській Аравії — про що домовилися сторони

Державний секретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц у Саудівській Аравії. Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS

У Білому домі повідомили підсумки зустрічі представників Сполучених Штатів Америки та України у Саудівській Аравії. Зокрема, сторони домовилися розробити заходи для впровадження угоди про заборону ударів по енергетичних об’єктах.

Про це йдеться в офіційній заяві Білого дому у вівторок, 25 березня.

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Підсумки зустрічі в Саудівській Аравії

Переговори відбувалися 23-25 березня в Ер-Ріяді. За підсумками зустрічей Україна та США:

домовилися забезпечити безпеку судноплавства, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі;

домовилися, що США залишаються відданими сприяти обміну військовополоненими, звільненню цивільних ув'язнених та поверненню примусово переміщених українських дітей;

домовилися розробити заходи для імплементації домовленості Трампа та Зеленського про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії та України;

вітають добрі послуги третіх країн з метою підтримки імплементації енергетичних та морських угод;

продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру.

Зустріч представників США з росіянами

У Білому домі також повідомили підсумки переговорів з росіянами у Саудівській Аравії. Відомо, що сторони домовилися забезпечити безпеку судноплавства у Чорному морі. Крім того, США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Також представники країн:

домовилися розробити заходи для реалізації домовленості президентів Трампа і Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України;

вітають добрі послуги третіх країн, спрямовані на підтримку реалізації енергетичних і морських угод;

продовжать працювати над досягненням міцного і тривалого миру.

"Сполучені Штати підтвердили обом сторонам імператив Президента Дональда Трампа про необхідність припинення вбивств з обох боків російсько-українського конфлікту як необхідний крок до досягнення тривалого мирного врегулювання", — додали у Білому домі.

Заява Білого дому. Фото: скриншот

Заява Білого дому. Фото: скриншот

Нагадаємо, 25 березня Україна завершила другий раунд переговорів з офіційними особами США у Саудівській Аравії.

А за підсумками переговорів у Росії заявили, що контакти між США і РФ триватимуть й надалі.