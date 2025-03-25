Встреча Украины и США в Саудовской Аравии — о чем договорились стороны

Встреча в Эр-Рияде — о чем договорилась Украина с США
В Белом доме сообщили итоги встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии. В частности, стороны договорились разработать меры для внедрения соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам.
Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома во вторник, 25 марта.
Итоги встречи в Саудовской Аравии
Переговоры проходили 23-25 марта в Эр-Рияде. По итогам встреч Украина и США:
- договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море;
- договорились, что США остаются преданными способствовать обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей;
- договорились разработать меры для имплементации договоренности Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины;
- приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки имплементации энергетических и морских соглашений;
- будут продолжать работать над достижением прочного и длительного мира.
Встреча представителей США с россиянами
В Белом доме также сообщили итоги переговоров с россиянами в Саудовской Аравии. Известно, что стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Кроме того, США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также представители стран:
- договорились разработать меры для реализации договоренности президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины;
- приветствуют добрые услуги третьих стран, направленные на поддержку реализации энергетических и морских соглашений;
- продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.
"Соединенные Штаты подтвердили обеим сторонам императив Президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимый шаг к достижению длительного мирного урегулирования", — добавили в Белом доме.
Напомним, 25 марта Украина завершила второй раунд переговоров с официальными лицами США в Саудовской Аравии.
А по итогам переговоров в России заявили, что контакты между США и РФ будут продолжаться и в дальнейшем.
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