Встреча Украины и США в Саудовской Аравии — о чем договорились стороны

Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц в Саудовской Аравии. Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS

В Белом доме сообщили итоги встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии. В частности, стороны договорились разработать меры для внедрения соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома во вторник, 25 марта.

Читайте также:

Итоги встречи в Саудовской Аравии

Переговоры проходили 23-25 марта в Эр-Рияде. По итогам встреч Украина и США:

договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море;

договорились, что США остаются преданными способствовать обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей;

договорились разработать меры для имплементации договоренности Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины;

приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки имплементации энергетических и морских соглашений;

будут продолжать работать над достижением прочного и длительного мира.

Встреча представителей США с россиянами

В Белом доме также сообщили итоги переговоров с россиянами в Саудовской Аравии. Известно, что стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Кроме того, США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также представители стран:

договорились разработать меры для реализации договоренности президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины;

приветствуют добрые услуги третьих стран, направленные на поддержку реализации энергетических и морских соглашений;

продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

"Соединенные Штаты подтвердили обеим сторонам императив Президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимый шаг к достижению длительного мирного урегулирования", — добавили в Белом доме.

Заявление Белого дома. Фото: скриншот

Заявление Белого дома. Фото: скриншот

Напомним, 25 марта Украина завершила второй раунд переговоров с официальными лицами США в Саудовской Аравии.

А по итогам переговоров в России заявили, что контакты между США и РФ будут продолжаться и в дальнейшем.