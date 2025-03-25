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Встреча в Эр-Рияде — о чем договорилась Украина с США

25 марта 2025 17:06
Аркадий Пастула - Редактор
Встреча Украины и США в Саудовской Аравии — о чем договорились стороны
Государственный секретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц в Саудовской Аравии. Фото: Saul Loeb/Pool via REUTERS
Аркадий Пастула - Редактор

В Белом доме сообщили итоги встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии. В частности, стороны договорились разработать меры для внедрения соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам.

Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома во вторник, 25 марта.

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Итоги встречи в Саудовской Аравии

Переговоры проходили 23-25 марта в Эр-Рияде. По итогам встреч Украина и США:

  • договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море;
  • договорились, что США остаются преданными способствовать обмену военнопленными, освобождению гражданских заключенных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей;
  • договорились разработать меры для имплементации договоренности Трампа и Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины;
  • приветствуют добрые услуги третьих стран с целью поддержки имплементации энергетических и морских соглашений;
  • будут продолжать работать над достижением прочного и длительного мира.

Встреча представителей США с россиянами

В Белом доме также сообщили итоги переговоров с россиянами в Саудовской Аравии. Известно, что стороны договорились обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Кроме того, США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Также представители стран:

  • договорились разработать меры для реализации договоренности президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины;
  • приветствуют добрые услуги третьих стран, направленные на поддержку реализации энергетических и морских соглашений;
  • продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

"Соединенные Штаты подтвердили обеим сторонам императив Президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимый шаг к достижению длительного мирного урегулирования", — добавили в Белом доме.

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Заявление Белого дома. Фото: скриншот
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Заявление Белого дома. Фото: скриншот

Напомним, 25 марта Украина завершила второй раунд переговоров с официальными лицами США в Саудовской Аравии.

А по итогам переговоров в России заявили, что контакты между США и РФ будут продолжаться и в дальнейшем.

США война Украина Саудовская Аравия политики
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