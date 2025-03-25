Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии — Умеров раскрыл детали

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись технические консультации между Украиной и США. Они были сосредоточены на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также освобождении и возвращении украинских пленных и депортированных в РФ детей.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook во вторник, 25 марта.

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Итоги переговоров

Умеров отметил, что эта встреча является логическим продолжением предыдущих переговоров в Джидде и частью более широкой работы, направленной на установление справедливого мира и укрепление безопасности страны.

"Выполняя задание Президента Украины, мы продолжаем работать над приближением справедливого мира и обеспечением безопасности для нашего государства. Эта встреча — логическое продолжение успешных консультаций с США в Джидде. Никто больше украинцев не стремится к справедливому миру, наша позиция остается честной, прозрачной и последовательной", — подытожил министр обороны.

Глава оборонного ведомства также назвал главные результаты встречи в Саудовской Аравии

Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Все стороны договорились внедрить договоренности Президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.

Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей.

Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира.

США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

"Украинская сторона подчеркивает: перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту", — подчеркнул Умеров.

Сообщение Умерова в Facebook

Отметим, что 25 марта Белый дом тоже сделал заявление по итогам встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии.

Также мы писали, что 25 марта Киев и Вашингтон завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, который состоялся после встречи американских и российских чиновников.