Перемирие в Черном море и по энергетике может начаться уже сегодня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Перемирие в Черном море и остановка ударов по энергосистеме может начаться уже сегодня, 25 марта. Договоренность о прекращении огня должна вступить в силу после официальных заявлений Белого дома.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

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Перемирие уже сегодня

По словам Зеленского, договоренность о прекращении огня на море между Украиной и Россией, а также взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре должно вступить в силу после официальных заявлений Белого дома о результатах переговоров с представителями обеих стран в Саудовской Аравии.

"Министр обороны спросил американскую сторону, когда это может вступить в действие. И они считают, что после того, как американская сторона официально выходит с официальным заявлением — это может быть началом уже имплементированных в этом документе решений. Поэтому здесь веры русским нет, но я считаю, что мы будем конструктивными, и если это так, и сейчас мне это подтвердит еще министр обороны по телефону, то значит будем делать свою работу по имплементации договоренностей Украино-Американской встречи", — сказал Зеленский.

Напомним, Белый дом 25 марта обнародовал заявление по итогам переговоров с представителями Украины и России, состоявшихся в Саудовской Аравии. Позже министр обороны Рустем Умеров озвучил основные результаты этих переговоров в Эр-Рияде.