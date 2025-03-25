Зеленський заявив, що до моніторингу припинення атак можуть залучати треті країни

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці. За його словами, до цього можуть залучати треті країни.

Про це український лідер сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня.

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Контроль припинення атак

"Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, крім США, треті сторони", — розповів Зеленський.

За його словами, хтось з Європи або Туреччина можуть моніторити ситуацію в морі, а країни Близького Сходу — енергетичну безпеку.

Глава держави додав, що це окремі технічні питання.

Нагадаємо, 25 березня Зеленський підтвердив припинення атак у Чорному морі та ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, за словами глави держави, таке перемирʼя може розпочатися вже сьогодні.