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До контролю зупинки атак залучать треті країни, — Зеленський

25 березня 2025 18:52
Аркадій Пастула - Редактор
Зеленський заявив, що до моніторингу припинення атак можуть залучати треті країни
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Аркадій Пастула - Редактор

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці. За його словами, до цього можуть залучати треті країни.

Про це український лідер сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня.

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"Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, крім США, треті сторони", — розповів Зеленський.

За його словами, хтось з Європи або Туреччина можуть моніторити ситуацію в морі, а країни Близького Сходу — енергетичну безпеку.

Глава держави додав, що це окремі технічні питання.

Нагадаємо, 25 березня Зеленський підтвердив припинення атак у Чорному морі та ударів по енергетичній інфраструктурі.

Крім того, за словами глави держави, таке перемирʼя може розпочатися вже сьогодні.

Володимир Зеленський війна Чорне море Україна енергетика
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