Зеленський заявив, що до моніторингу припинення атак можуть залучати треті країни

До контролю зупинки атак залучать треті країни, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо контролю виконання домовленостей щодо припинення атак у морі та по енергетиці. За його словами, до цього можуть залучати треті країни.
Про це український лідер сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня.
Контроль припинення атак
"Ми домовилися з американською стороною, що можна залучати, крім США, треті сторони", — розповів Зеленський.
За його словами, хтось з Європи або Туреччина можуть моніторити ситуацію в морі, а країни Близького Сходу — енергетичну безпеку.
Глава держави додав, що це окремі технічні питання.
Нагадаємо, 25 березня Зеленський підтвердив припинення атак у Чорному морі та ударів по енергетичній інфраструктурі.
Крім того, за словами глави держави, таке перемирʼя може розпочатися вже сьогодні.
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