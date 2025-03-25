Зеленський висловився про домовленості в Саудівській Аравії

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський прокоментував домовленості у Саудівській Аравії. Він підтвердив припинення атак у Чорному морі та ударів по енергетиці.

Про це український лідер сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня, передає УНІАН.

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"Ми домовилися, що може бути тиша на морі та вільне судноплавство", — зауважив глава держави.

Він подякував американській стороні за цей результат. За його словами, якщо йдеться про тишу на морі та вільне судноплавство, то також охоплюється інфраструктура.

Крім того, Зеленський підтвердив припинення ударів по енергосистемі України та Росії.

"Окремо американській стороні ми передали об'єкти, як я і говорив, які ми вважаємо стратегічними об'єктами інфраструктури. Тому що ми з цим їхали теж, ми хотіли окремо від енергетики проговорити будь-яку цивільну інфраструктуру", — розповів він.

Також під час зустрічі в Саудівській Аравії сторони домовилися, що можна залучати, крім США, треті сторони.

Нагадаємо, Білий дім 25 березня опублікував заяву підсумків зустрічей з представниками України та Росії у Саудівській Аравії.

Згодом міністр оборони Рустем Умєров назвав ключові результати переговорів в Ер-Ріяді.