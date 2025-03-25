Зеленский высказался о договоренностях в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал договоренности в Саудовской Аравии. Он подтвердил прекращение атак в Черном море и ударов по энергетике.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции во вторник, 25 марта, передает УНИАН.

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"Мы договорились, что может быть тишина на море и свободное судоходство", — отметил глава государства.

Он поблагодарил американскую сторону за этот результат. По его словам, если речь идет о тишине на море и свободном судоходстве, то также охватывается инфраструктура.

Кроме того, Зеленский подтвердил прекращение ударов по энергосистеме Украины и России.

"Отдельно американской стороне мы передали объекты, как я и говорил, которые мы считаем стратегическими объектами инфраструктуры. Потому что мы с этим ехали тоже, мы хотели отдельно от энергетики проговорить любую гражданскую инфраструктуру", — рассказал он.

Также во время встречи в Саудовской Аравии стороны договорились, что можно привлекать, кроме США, третьи стороны.

Напомним, Белый дом 25 марта опубликовал заявление итогов встреч с представителями Украины и России в Саудовской Аравии.

Впоследствии министр обороны Рустем Умеров назвал ключевые результаты переговоров в Эр-Рияде.