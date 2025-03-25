Зеленский заявил, что к мониторингу прекращения атак могут привлекать третьи страны

К контролю остановки атак привлекут третьи страны, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контроле выполнения договоренностей о прекращении атак в море и по энергетике. По его словам, к этому могут привлекать третьи страны.
Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции во вторник, 25 марта.
Контроль прекращения атак
"Мы договорились с американской стороной, что можно привлекать, кроме США, третьи стороны", — рассказал Зеленский.
По его словам, кто-то из Европы или Турция могут мониторить ситуацию в море, а страны Ближнего Востока — энергетическую безопасность.
Глава государства добавил, что это отдельные технические вопросы.
Напомним, 25 марта Зеленский подтвердил прекращение атак в Черном море и ударов по энергетической инфраструктуре.
Кроме того, по словам главы государства, такое перемирие может начаться уже сегодня.
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