Зеленский заявил, что к мониторингу прекращения атак могут привлекать третьи страны

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контроле выполнения договоренностей о прекращении атак в море и по энергетике. По его словам, к этому могут привлекать третьи страны.

Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции во вторник, 25 марта.

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Контроль прекращения атак

"Мы договорились с американской стороной, что можно привлекать, кроме США, третьи стороны", — рассказал Зеленский.

По его словам, кто-то из Европы или Турция могут мониторить ситуацию в море, а страны Ближнего Востока — энергетическую безопасность.

Глава государства добавил, что это отдельные технические вопросы.

Напомним, 25 марта Зеленский подтвердил прекращение атак в Черном море и ударов по энергетической инфраструктуре.

Кроме того, по словам главы государства, такое перемирие может начаться уже сегодня.