Запорізька АЕС — Зеленський відповів, скільки часу знадобиться на відновлення

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував ситуацію щодо Запорізької атомної електростанції, яка наразі перебуває під російською окупацією. За його словами, на її відновлення потрібно 2–2,5 роки.

Про це глава держави сказав на пресконференції у вівторок, 25 березня.

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За словами Зеленського, він говорив лідеру США Дональду Трампу, що просто передача ЗАЕС не спрацює. Глава держави зауважив, що станція не працюватиме без України. Крім того, вона не функціонуватиме на росіян.

У відповідь Трамп сказав, що Запорізьку АЕС необхідно ремонтувати. Водночас український лідер заявив, що "ніхто не буде давати електрику росіянам".

"2–2,5 роки потрібно, щоб знову "поставити на ноги" ЗАЕС. Трамп запропонував співпрацювати над цією темою", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, глава держави наголосив, що Запорізька АЕС не буде працювати без України. Він сподівається на допомогу МАГАТЕ.

Крім того, Зеленський заявляв про необхідність повернути станцію у власність України, оскільки росіяни можуть її підірвати.