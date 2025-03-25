Запорожская АЭС — Зеленский ответил, сколько времени понадобится на восстановление

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию относительно Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под российской оккупацией. По его словам, на ее восстановление нужно 2-2,5 года.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции во вторник, 25 марта.

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По словам Зеленского, он говорил лидеру США Дональду Трампу, что просто передача ЗАЭС не сработает. Глава государства отметил, что станция не будет работать без Украины. Кроме того, она не будет функционировать на россиян.

В ответ Трамп сказал, что Запорожскую АЭС необходимо ремонтировать. В то же время украинский лидер заявил, что "никто не будет давать электричество россиянам".

"2-2,5 года нужно, чтобы снова "поставить на ноги" ЗАЭС. Трамп предложил сотрудничать над этой темой", — рассказал Зеленский.

Напомним, глава государства подчеркнул, что Запорожская АЭС не будет работать без Украины. Он надеется на помощь МАГАТЭ.

Кроме того, Зеленский заявлял о необходимости вернуть станцию в собственность Украины, поскольку россияне могут ее подорвать.