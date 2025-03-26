Дмитро Литвин пояснив, як Росія бреше про перемир'я

Наслідки російської атаки у Сумах 25 березня. Фото: REUTERS/Stringer

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин різко висловився щодо заяв Росії про нібито припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, Москва традиційно продовжує дезінформаційну кампанію та вводить в оману міжнародну спільноту.

Про це Дмитро Литвин заявив у соцмережі X.

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Литвин звернув увагу на заяву російської сторони після зустрічей у Саудівській Аравії, де було озвучено, що режим припинення вогню щодо енергетичних об'єктів нібито діє з 18 березня. Він назвав це спробою послідовної брехні, яка базується на фейковій історії про уявний наказ Путіна щодо припинення атак.

"Чому саме 18 березня? Тому що саме тоді вони випустили відверто фейкову історію про те, що нібито Путін наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України. Тепер вони просто хочуть залишатися послідовними у своїй брехні та пропаганді. Але реальність така: з 18 березня вони завдають ударів по наших енергетичних об’єктах", — заявив Литвин.

Радник президента наголосив, що, попри ці заяви, насправді з 18 березня Росія продовжила удари по об’єктах енергетичної інфраструктури України за допомогою авіабомб, ударних безпілотників і дронів-камікадзе. За цей період зафіксовано щонайменше вісім прямих влучень, і кожної ночі українська ППО збиває близько сотні дронів, багато з яких могли бути спрямовані саме на енергетичні цілі.

"Так, росіяни брешуть навіть тоді, коли правда очевидна. Це просто брехня заради брехні. Ось чому все, що вони говорять або обіцяють, потрібно перевіряти ще раз, і ця частина тепер лежить на наших партнерах", — підсумував Дмитро Литвин.

Повідомлення Дмитра Литвина. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше інсайдери, які наближені до Володимира Путіна, повідомили журналістам, що він відкинув ідею перемир'я.

Тим часом Росія не припиняє атаки на Україну — так, за останню добу було запущено по містах 117 безпілотників. На атаку відреагував Володимир Зеленський.