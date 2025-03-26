Дмитрий Литвин объяснил, как Россия врет о перемирии

Последствия российской атаки в Сумах 25 марта. Фото: REUTERS/Stringer

Советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин резко высказался относительно заявлений России о якобы прекращении ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, Москва традиционно продолжает дезинформационную кампанию и вводит в заблуждение международное сообщество.

Об этом Дмитрий Литвин заявил в соцсети X.

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Литвин обратил внимание на заявление российской стороны после встреч в Саудовской Аравии, где было озвучено, что режим прекращения огня по энергетическим объектам якобы действует с 18 марта. Он назвал это попыткой последовательной лжи, которая базируется на фейковой истории о мнимом приказе Путина о прекращении атак.

"Почему именно 18 марта? Потому что именно тогда они выпустили откровенно фейковую историю о том, что якобы Путин приказал прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Теперь они просто хотят оставаться последовательными в своей лжи и пропаганде. Но реальность такова: с 18 марта они наносят удары по нашим энергетическим объектам", — заявил Литвин.

Советник президента подчеркнул, что, несмотря на эти заявления, на самом деле с 18 марта Россия продолжила удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с помощью авиабомб, ударных беспилотников и дронов-камикадзе. За этот период зафиксировано по меньшей мере восемь прямых попаданий, и каждую ночь украинская ПВО сбивает около сотни дронов, многие из которых могли быть направлены именно на энергетические цели.

"Да, россияне врут даже тогда, когда правда очевидна. Это просто ложь ради лжи. Вот почему все, что они говорят или обещают, нужно перепроверять еще раз, и эта часть теперь лежит на наших партнерах", — подытожил Дмитрий Литвин.

Сообщение Дмитрия Литвина. Фото: скриншот

Напомним, ранее инсайдеры, которые приближены к Владимиру Путину, сообщили журналистам, что он отверг идею перемирия.

Тем временем Россия не прекращает атаки на Украину — так, за последние сутки было запущено по городам 117 беспилотников. На атаку отреагировал Владимир Зеленский.