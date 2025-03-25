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Трамп анонсував зняття санкцій з РФ, але є умова

25 березня 2025 21:20
Анастасія Писаненко - редактор
США можуть зняти частину санкцій з РФ — яка умова
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo
Анастасія Писаненко - редактор

США розглядають можливість часткового скасування санкцій проти Росії. Це можливо в обмін на досягнення перемир’я в Чорному морі.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Білому домі під час зустрічі з американськими послами.

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За його словами, наразі на порядку денному перебуває п’ять або шість вимог Росії щодо мирного врегулювання, і американська сторона працює над відповідними документами.

Крім того, Трамп зазначив, що моніторинг дотримання перемир’я між Україною та Росією здійснюватимуть треті країни.

Зазначимо, що 25 березня Білий дім теж зробив заяву за підсумками зустрічі представників Сполучених Штатів Америки та України у Саудівській Аравії. 

Також ми писали, що 25 березня Київ та Вашингтон завершили другий раунд переговорів у Ер-Ріяді, який відбувся після зустрічі американських і російських посадовців.

США санкції Чорне море Дональд Трамп Росія
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