США могут снять часть санкций с РФ — какое условие

Трамп анонсировал снятие санкций с РФ, но есть условие
США рассматривают возможность частичной отмены санкций против России. Это возможно в обмен на достижение перемирия в Черном море.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме во время встречи с американскими послами.
США могут снять часть санкций с РФ
По его словам, сейчас на повестке дня находится пять или шесть требований России по мирному урегулированию, и американская сторона работает над соответствующими документами.
Кроме того, Трамп отметил, что мониторинг соблюдения перемирия между Украиной и Россией будут осуществлять третьи страны.
Отметим, что 25 марта Белый дом тоже сделал заявление по итогам встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии.
Также мы писали, что 25 марта Киев и Вашингтон завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, который состоялся после встречи американских и российских чиновников.
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