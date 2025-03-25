США могут снять часть санкций с РФ — какое условие

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis/File Photo

США рассматривают возможность частичной отмены санкций против России. Это возможно в обмен на достижение перемирия в Черном море.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме во время встречи с американскими послами.

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По его словам, сейчас на повестке дня находится пять или шесть требований России по мирному урегулированию, и американская сторона работает над соответствующими документами.

Кроме того, Трамп отметил, что мониторинг соблюдения перемирия между Украиной и Россией будут осуществлять третьи страны.

Отметим, что 25 марта Белый дом тоже сделал заявление по итогам встречи представителей Соединенных Штатов Америки и Украины в Саудовской Аравии.

Также мы писали, что 25 марта Киев и Вашингтон завершили второй раунд переговоров в Эр-Рияде, который состоялся после встречи американских и российских чиновников.