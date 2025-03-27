В МИД пояснили, каких портов касается прекращения огня на море

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что прекращение огня в Черном море касается только гражданского судоходства и портов. Он также отверг российские манипуляции относительно договоренности о восстановлении Черноморской зерновой инициативы.

Об этом Тихий рассказал на брифинге в Киеве в четверг, 27 марта.

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По словам спикера МИД, договоренность не распространяется на российские военные корабли.

"Прекращение огня в Черном море касается и гражданского судоходства, и портов", — добавил он.

Он также отметил, что Россия пыталась манипулировать этим соглашением, подавая прекращение огня как восстановление зерновой инициативы.

Таким образом, санкционное давление на Москву остается неизменным, а любые попытки РФ использовать договоренность в собственных интересах не будут иметь международной поддержки.

Кроме этого, Украина и США не согласовывали снятие санкций с РФ.

Напомним, Трамп заявил, что США рассматривают частичную отмену санкций с России в обмен на перемирие в море.

В то же время Президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно перспективы прекращения огня в Черном море, отметив, что Россия пытается добавить к договоренности дополнительные условия.