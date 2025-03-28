Путін запропонував тимчасову адміністрацію в Україні для миру — реакція США

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev

Президент Росії Володимир Путін виступив з ініціативою щодо створення на території України тимчасової адміністрації під міжнародним контролем. На його думку, це могло б стати кроком до припинення війни, організації нових виборів та підписання ключових угод, які забезпечили б мирне врегулювання. Проте таку ініціативу не схвалили у США.

Про це повідомляє Reuters.

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Свою позицію Путін озвучив під час візиту до порту Мурманськ. Він зазначив, що тимчасова адміністрація могла б функціонувати під егідою ООН, США, європейських країн і "партнерів Росії". Головна мета, за його словами, — привести до влади в Україні "дієздатний уряд, який має довіру народу", після чого розпочати з ним переговори про укладення мирного договору.

У Кремлі також зазначили, що таке бачення пов'язане з нібито відсутністю легітимності чинної української влади, з огляду на те, що президент Володимир Зеленський залишився при посаді після завершення строку його повноважень у травні 2024 року. Українська сторона раніше неодноразово наголошувала, що продовження повноважень глави держави в умовах воєнного стану відповідає Конституції України.

Реакція США на ідею Володимира Путіна

На фоні заяв Кремля Білий дім уже встиг відреагувати: представник Ради національної безпеки США наголосив, що форма управління в Україні визначається виключно її Конституцією та волею українського народу.

Нагадаємо, нещодавно Голова Комітету виборців України заявив, що в країні можуть з'явитися партії від військових.

А спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Україна нібито погодилася провести вибори.