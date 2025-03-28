Путин предложил временную администрацию в Украине для мира — реакция США

Президент России Владимир Путин. Фото: Sputnik/Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о создании на территории Украины временной администрации под международным контролем. По его мнению, это могло бы стать шагом к прекращению войны, организации новых выборов и подписанию ключевых соглашений, которые обеспечили бы мирное урегулирование. Однако, такую инициативу не одобрили в США.

Об этом сообщает Reuters.

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Свою позицию Путин озвучил во время визита в порт Мурманск. Он отметил, что временная администрация могла бы функционировать под эгидой ООН, США, европейских стран и "партнеров России". Главная цель, по его словам, — привести к власти в Украине "дееспособное правительство, которое имеет доверие народа", после чего начать с ним переговоры о заключении мирного договора.

В Кремле также отметили, что такое видение связано с якобы отсутствием легитимности действующей украинской власти, учитывая то, что президент Владимир Зеленский остался при должности после завершения срока его полномочий в мае 2024 года. Украинская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что продление полномочий главы государства в условиях военного положения соответствует Конституции Украины.

Реакция США на идею Владимира Путина

На фоне заявлений Кремля Белый дом уже успел отреагировать: представитель Совета национальной безопасности США отметил, что форма управления в Украине определяется исключительно ее Конституцией и волей украинского народа.

Напомним, недавно Председатель Комитета избирателей Украины заявил, что в стране могут появиться партии от военных.

А спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина якобы согласилась провести выборы.