На майбутніх виборах можуть зʼявитися партії відомих військових

Виборча дільниця у Львові. Фото ілюстративне: УНІАН

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що майбутні вибори можуть стати майданчиком для нових політичних сил, які сформуються з військового середовища. Водночас для цього необхідно створити належні умови, зокрема забезпечити демобілізацію.

Про це Олексій Кошель заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами Кошеля, вже зараз можна очікувати появу партій, пов’язаних із впливовими фігурами сектору безпеки та оборони. Він припускає, що на виборах може з’явитися партія, яку очолить ексголовнокомандувач Валерій Залужний — і така політична сила здатна претендувати щонайменше на третину парламентських мандатів.

Також, за його словами, можливою є поява партій, які асоціюватимуться з головою ГУР Кирилом Будановим або головою СБУ Василем Малюком. Крім того, можуть з’явитися партії з назвами, співзвучними з авторитетними бойовими підрозділами, а також політичні сили, які формуватимуться довкола волонтерського руху.

"Очевидно, на виборах ми побачимо і партію Валерія Залужного, яка може претендувати мінімум на третину місць в парламенті. Партію Кирила Буданова, теоретично так. Партія Малюка, голови СБУ, можливо так. Кілька партій, які будуть повторювати назви відомих авторитетних військових підрозділів. Це ми вже нарахували 5-7 політичних сил, плюс партії волонтерів", — сказав Олексій Кошель.

Утім, він наголосив, що військові, які сьогодні перебувають у лавах ЗСУ, не зможуть повноцінно брати участь у виборчому процесі без демобілізації. Саме тому важливо забезпечити для них відповідні умови. За його словами, ці внутрішні процеси мають враховуватись перед будь-якими політичними рішеннями.

"Для них потрібно створити умови, тому що не зможуть військові брати активної участі у виборчій кампанії, якщо не відбудеться демобілізація. І я думаю, що цю думку потрібно доносити до наших західних партнерів, які достатньо сміливо зараз кидаються тезами, от я маю на увазі Віткоффа, про те, що готові, там вже ледь не стартує виборчий процес", — висловився експерт.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що Україна нібито вже погодилась на проведення виборів.

Водночас низка експертів попередила, що для проведення виборів в Україні потрібні місяці підготовки.