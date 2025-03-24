Вибори в Україні — скільки потрібно часу на підготовку

Кандидат політичних наук Роман Кисленко. Фото: скриншот

Після завершення війни потрібно буде щонайменше 6-12 місяців підготовки до виборів. Відтак починати готуватись до цього потрібно вже зараз.

Про це розповів кандидат політичних наук Роман Кисленко в ефірі Ранок.LIVE в понеділок, 24 березня.

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Кисленко заявив, що, ймовірно, доведеться ухвалювати окремий закон щодо виборів. Він пояснює це тим, що чинне виборче законодавство не враховує повоєнні реалії.

"Наші союзники, особливо США, будуть тиснути для якнайшвидшого проведення виборів. Щоб провести нормальні демократичні вибори після повномасштабної війни, нам потрібно мінімум 6-12 місяців на підготовку. Це за умови, що законодавство вже буде підготовлене. Скоріш за все, нам буде необхідно ухвалення окремого закону про вибори, який би врегулював всі нюанси", — зазначив Кисленко.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Україна погодилась провести вибори. Він додав, що зараз для Володимира Зеленського "найкращий час, щоб укласти мирну угоду".

Також Михайло Подоляк висловився про те, чи можуть провести вибори під час перемир'я. Він також відповів, чи скасують на цей період воєнний стан.