Віткофф заявив, що Україна погодилася провести вибори

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters

В Україні буде проведено вибори, українська сторона на це погодилась. Крім того, для президента Володимира Зеленського зараз найкращий час, щоб укласти мирну угоду.

Про це в інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Читайте також:

В Україні очікуються вибори

Під час бесіди Карлсон спитав Віткоффа, чи вважає він, що в Україні будуть вибори, на що спецпосланець президента США сказав наступне.

"Так, вони погодились на це. В Україні будуть вибори. І я згоден з тобою. Думаю, що Зеленський робить все можливе", — заявив представник команди Трампа.

Водночас він наголосив, що на його думку, президент України перебуває "у дуже-дуже складній ситуації". Зокрема, Зеленський протистоїть ядерній нації і нації, яка має населення в 4 рази більше, ніж в Україні. Віткофф наголосив, що зараз найкращий час укласти мирну угоду.

"Він має знати, що його можуть перемогти. Зараз найкращий час для нього укласти угоду. Президент (США Дональд Трамп. — Ред.) може надати йому найкращу можливу угоду, яку він коли-небудь отримає", — резюмував спецпосланець.

Нагадаємо, вчора Трамп висловив упевненість, до війна в Україні вже скоро закінчиться. Також він повідомив, що не давав російському диктатору Володимиру Путіну крайнього терміну для прийняття рішення про припинення вогню.

Крім того, ми писали, що за словами Трампа, Сполучені Штати, Україна та Росія вже "окреслили" попередні рамки угоди щодо завершення війни.