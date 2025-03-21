Трамп сказав, що США, Україна та РФ “окреслили” рамки угоди

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що США, Україна та Росія "окреслили" попередні рамки угоди щодо завершення війни. Зокрема, лідер США наголосив на важливості подальшої допомоги Україні.

Про це він лідер США сказав в Овальному кабінеті у п'ятницю, 21 березня.

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Дональд Трамп заявив, що США, Україна та Росія "окреслили" попередні рамки угоди щодо закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Зазначимо, що у п'ятницю, 21 березня, в Овальному кабінеті Білого дому відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та міністра оборони Піта Гегсета. Вони виступили із важливими заявами щодо війни в Україні.

У своїх промовах американські лідери обговорили поточну ситуацію на фронті, а також кроки США в межах підтримки України.

Лідер США наголосив на важливості подальшої допомоги країні у її боротьбі, а Гегсет деталізував заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, 18 березня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. У Білому домі заявили, що "переговори пройшли добре".

А вже 19 березня Трамп зідзвонився із Зеленським. Президент США описав її як "дуже хорошу".