Выборы в Украине — сколько нужно времени на подготовку

Кандидат политических наук Роман Кисленко. Фото: скриншот

После завершения войны нужно будет минимум 6-12 месяцев подготовки к выборам. Поэтому начинать готовиться к этому нужно уже сейчас.

Об этом рассказал кандидат политических наук Роман Кисленко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 марта.

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Кисленко заявил, что, вероятно, придется принимать отдельный закон о выборах. Он объясняет это тем, что действующее избирательное законодательство не учитывает послевоенные реалии.

"Наши союзники, особенно США, будут давить для скорейшего проведения выборов. Чтобы провести нормальные демократические выборы после полномасштабной войны, нам нужно минимум 6-12 месяцев на подготовку. Это при условии, что законодательство уже будет подготовлено. Скорее всего, нам будет необходимо принятие отдельного закона о выборах, который бы урегулировал все нюансы", — отметил Кисленко.

Напомним, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина согласилась провести выборы. Он добавил, что сейчас для Владимира Зеленского "лучшее время, чтобы заключить мирное соглашение".

Также Михаил Подоляк высказался о том, могут ли провести выборы во время перемирия. Он также ответил, отменят ли на этот период военное положение.