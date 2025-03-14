Подоляк висловився щодо виборів в Україні у разі припинення вогню

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що 30-денне припинення вогню на фронті не означатиме завершення війни. Через це Україна не скасовуватиме воєнний стан і не проводитиме вибори.

Про це Михайло Подоляк заявив в інтерв’ю La Repubblica.

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Михайло Подоляк наголосив, що ситуація у разі тимчасового припнненя вогню залишатиметься непередбачуваною, а для будь-яких змін необхідні тривалі переговори та перевірені міжнародні спостерігачі, які зможуть фіксувати порушення перемир’я та гарантувати розмежування сторін.

За словами Подоляка, поки що варто чекати реакції Кремля на пропозицію про 30-денне перемир’я. Він нагадав, що з 2014 року Москва порушувала всі домовленості, і наразі повинна довести своє реальне ставлення до переговорів, завершення війни та припинення вогню.

"Путін дав зрозуміти, хто хоче продовжувати війну. Наш досвід з 2014 року говорить нам, що Москва порушує кожну угоду. Москва повинна показати своє справжнє ставлення до переговорів, закінчення війни та припинення вогню", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що триває робота над створенням національної команди, яка може контролювати дотримання правил перемир'я.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін, на його думку, не готовий до 30-денного припинення вогню.

Також раніше в Україні обговорювали вибори, зокрема, Вікторія Гриб назвала суму, яку доведеться витратити на вибори у разі їх проведення.

Сам Володимир Зеленський висловлювався щодо того, коли в Україні можуть провести вибори.