Подоляк высказался относительно выборов в Украине в случае прекращения огня

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 30-дневное прекращение огня на фронте не будет означать завершение войны. Из-за этого Украина не будет отменять военное положение и не будет проводить выборы.

Об этом Михаил Подоляк заявил в интервью La Repubblica.

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Михаил Подоляк отметил, что ситуация в случае временного прекращения огня будет оставаться непредсказуемой, а для любых изменений необходимы длительные переговоры и проверенные международные наблюдатели, которые смогут фиксировать нарушения перемирия и гарантировать разграничение сторон.

По словам Подоляка, пока стоит ждать реакции Кремля на предложение о 30-дневном перемирии. Он напомнил, что с 2014 года Москва нарушала все договоренности, и сейчас должна доказать свое реальное отношение к переговорам, завершению войны и прекращению огня.

"Путин дал понять, кто хочет продолжать войну. Наш опыт с 2014 года говорит нам, что Москва нарушает каждое соглашение. Москва должна показать свое истинное отношение к переговорам, окончанию войны и прекращению огня", — заявил Подоляк.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что продолжается работа над созданием национальной команды, которая может контролировать соблюдение правил перемирия.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин, по его мнению, не готов к 30-дневному прекращению огня.

Также ранее в Украине обсуждали выборы, в частности, Виктория Грибка назвала сумму, которую придется потратить на выборы в случае их проведения.

Сам Владимир Зеленский высказывался относительно того, когда в Украине могут провести выборы.