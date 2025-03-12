Вибори в Україні — Зеленський відповів, коли проведуть

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вибори в Україні проведуть після припинення воєнного стану. Це можливо тільки після закінчення війни.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський в середу, 12 березня.

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Глава держави наголосив, що вибори в Україні будуть проводити відповідно до законодавства. Це можливо зробити тільки після скасування воєнного стану.

"Якщо все це буде зроблено, то після підготовки цього плану, у будь-якому випадку, поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде знятий воєнний стан, і після зняття воєнного стану вибори будуть проходити згідно з українським законодавством", — сказав очільник країни.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський зазначив, що Росія докладає максимум зусиль, аби посварити Україну та США. Попри це, переговори у Саудівській Аравії розбили плани Москви.

Також президент України відповів, чи планує новий візит до Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що запрошення ще не було.