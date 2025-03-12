Выборы в Украине — Зеленский ответил, когда проведут

Зеленский ответил, когда состоятся выборы в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выборы в Украине проведут после прекращения военного положения. Это возможно только после окончания войны.
Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 марта.
Зеленский о выборах в Украине
Глава государства подчеркнул, что выборы в Украине будут проводить в соответствии с законодательством. Это возможно сделать только после отмены военного положения.
"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству", — сказал глава страны.
Напомним, глава государства Владимир Зеленский отметил, что Россия прилагает максимум усилий, чтобы поссорить Украину и США. Несмотря на это переговоры в Саудовской Аравии разбили планы Москвы.
Также Президент Украины ответил, планирует ли новый визит в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что приглашения еще не было.
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