Выборы в Украине — Зеленский ответил, когда проведут

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что выборы в Украине проведут после прекращения военного положения. Это возможно только после окончания войны.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 12 марта.

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Глава государства подчеркнул, что выборы в Украине будут проводить в соответствии с законодательством. Это возможно сделать только после отмены военного положения.

"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае, поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству", — сказал глава страны.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский отметил, что Россия прилагает максимум усилий, чтобы поссорить Украину и США. Несмотря на это переговоры в Саудовской Аравии разбили планы Москвы.

Также Президент Украины ответил, планирует ли новый визит в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что приглашения еще не было.