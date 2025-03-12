Зеленський відповів на питання про новий візит до США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи планує новий візит до Сполучених Штатів Америки. За його словами, про запрошення він не чув.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

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"Я не чув щодо запрошення. Я думаю, що будь-яка наша зустріч з президентом Америки повинна закінчуватися позитивним результатом для обох сторін", — зазначив Зеленський.

За його словами, саме так сторони повинні підходити до будь-яких зустрічей. Глава держави хотів би, аби був позитивний результат для людей, оскільки вони протистоять російським окупантам.

"Ми все для цього робимо. Я дуже хочу, щоб будь-яка зустріч наша з президентом США була позитивна. Для цього потрібно всім готуватися, попереджати про формат", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія намагатиметься спровокувати конфлікт між Україною та США.

Також глава держави зазначив, що вибори в Україні відбудуться після скасування воєнного стану.