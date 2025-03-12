Зеленский ответил на вопрос о новом визите в США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, планирует ли новый визит в Соединенные Штаты Америки. По его словам, о приглашении он не слышал.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

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"Я не слышал относительно приглашения. Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна заканчиваться положительным результатом для обеих сторон", — отметил Зеленский.

По его словам, именно так стороны должны подходить к любым встречам. Глава государства хотел бы, чтобы был положительный результат для людей, поскольку они противостоят российским оккупантам.

"Мы все для этого делаем. Я очень хочу, чтобы любая встреча наша с президентом США была положительная. Для этого нужно всем готовиться, предупреждать о формате", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Россия будет пытаться спровоцировать конфликт между Украиной и США.

Также глава государства отметил, что выборы в Украине состоятся после отмены военного положения.