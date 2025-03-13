Нардепка назвала основні виклики для України в проведенні виборів

Народна депутатка Вікторія Гриб. Фото: Новини.LIVE

Для проведення президентських виборів в Україні необхідно близько 6 мільярдів гривень. А для парламентських та місцевих — ще по 4 мільярда гривень.

Про це розповіла народна депутатка Вікторія Гриб в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 13 березня.

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"Знаєте скільки грошей потрібно зараз на президентські вибори? 6 мільярдів гривень. На проведення парламентських та місцевих ще по 4 мільярди гривень", — сказала Гриб.

За її словами, справа не лише в грошах, бо наші міжнародні партнери можуть сказати "давайте ми вам дамо кошти". На думку депутатки, для того, щоб провести голосування, необхідний новий закон про вибори. Водночас вона не проінформована щодо того, чи готується наразі такий закон.

"Ми не дуже розуміємо, як проводити ці вибори, коли війна в повному розпалі. Такі питання: як будуть голосувати люди, чи зможуть голосувати на окупованих територіях. Що тут можна відповісти?", — зауважила нардепка.

Гриб додала, що хтось має відповідати за проведення таких виборів, наприклад, це можуть бути міжнародні спостерігачі з ОБСЄ.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори можливі лише після припинення війни.

А голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко розповів у коментарі Новини.LIVE, якими можуть бути вибори в Україні.