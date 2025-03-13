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Нардеп Гриб ответила, сколько будут стоить выборы Украине

13 марта 2025 21:19
Евгения Брюховецкая - редактор
Нардеп назвала основные вызовы для Украины в проведении выборов
Народный депутат Виктория Гриб. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Для проведения президентских выборов в Украине необходимо около 6 миллиардов гривен. А для парламентских и местных — еще по 4 миллиарда гривен.

Об этом рассказала народный депутат Виктория Гриб в эфире Вечір.LIVE в четверг, 13 марта.

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"Знаете сколько денег нужно сейчас на президентские выборы? 6 миллиардов гривен. На проведение парламентских и местных — еще по 4 миллиарда гривен", — сказала Гриб.

По ее словам, дело не только в деньгах, потому что наши международные партнеры могут сказать "давайте, мы вам дадим средства". По мнению депутата, для того, чтобы провести голосование, необходим новый закон о выборах. В то же время она не проинформирована относительно того, готовится ли сейчас такой закон.

"Мы не очень понимаем, как проводить эти выборы, когда война в полном разгаре. Такие вопросы: как будут голосовать люди, смогут ли голосовать на оккупированных территориях. Что здесь можно ответить?", — отметила нардеп.

Гриб добавила, что кто-то должен отвечать за проведение таких выборов. Например, это могут быть международные наблюдатели из ОБСЕ.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы возможны только после прекращения войны.

А председатель Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко рассказал в комментарии Новини.LIVE, какими могут быть выборы в Украине.

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