На предстоящих выборах могут появиться партии известных военных

Избирательный участок во Львове. Фото иллюстративное: УНИАН

Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что предстоящие выборы могут стать площадкой для новых политических сил, которые сформируются из военной среды. В то же время для этого необходимо создать надлежащие условия, в частности обеспечить демобилизацию.

Об этом Алексей Кошель заявил в эфире Ранок.LIVE.

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По словам Кошеля, уже сейчас можно ожидать появление партий, связанных с влиятельными фигурами сектора безопасности и обороны. Он предполагает, что на выборах может появиться партия, которую возглавит экс-главнокомандующий Валерий Залужный, и такая политическая сила способна претендовать как минимум на треть парламентских мандатов.

Также, по его словам, возможно появление партий, которые будут ассоциироваться с главой ГУР Кириллом Будановым или главой СБУ Василием Малюком. Кроме того, могут появиться партии с названиями, созвучными с авторитетными боевыми подразделениями, а также политические силы, которые будут формироваться вокруг волонтерского движения.

"Очевидно, на выборах мы увидим и партию Валерия Залужного, которая может претендовать минимум на треть мест в парламенте. Партию Кирилла Буданова, теоретически да. Партия Малюка, главы СБУ, возможно да. Несколько партий, которые будут повторять названия известных авторитетных военных подразделений. Это мы уже насчитали 5-7 политических сил, плюс партии волонтеров", — сказал Алексей Кошель.

Впрочем, он отметил, что военные, которые сегодня находятся в рядах ВСУ, не смогут полноценно участвовать в избирательном процессе без демобилизации. Именно поэтому важно обеспечить для них соответствующие условия. По его словам, эти внутренние процессы должны учитываться перед любыми политическими решениями.

"Для них нужно создать условия, потому что не смогут военные принимать активное участие в избирательной кампании, если не произойдет демобилизация. И я думаю, что эту мысль нужно доносить до наших западных партнеров, которые достаточно смело сейчас бросаются тезисами, вот я имею в виду Уиткоффа, о том, что готовы, там уже едва не стартует избирательный процесс", — высказался эксперт.

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что Украина якобы уже согласилась на проведение выборов.

В то же время ряд экспертов предупредил, что для проведения выборов в Украине нужны месяцы подготовки.