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МИД ответил Путину про установление временной власти в Украине

28 марта 2025 18:52
Анастасия Писаненко - редактор
В МИД Украины ответили на заявление Путина относительно выборов
В МИД заявили, что РФ распространяет фейки. Фото: Heorhii Tykhyi / Facebook
Анастасия Писаненко - редактор

Президент России Владимир Путин предложил создать на территории Украины временную администрацию под международным контролем. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на идею диктатора и выступили с контрпредложением.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в пятницу, 28 марта.

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Пост Георгия Тихого. Фото: скриншот

Что ответили в МИДе Путину

Во внешнеполитическом ведомстве в ответ предложили ввести временное управление ООН в России, "начиная с Воркуты".

"Кажется, что местные жители очень выиграли бы от любого правительства, кроме Путина, который тратит миллиарды долларов на свою преступную войну против Украины", — отметил Тихий.

Напомним, что в США отреагировали на слова Путина. Представитель Совета национальной безопасности США отметил, что форма управления в Украине определяется исключительно ее Конституцией и волей украинского народа.

Ранее Путин высказал мнение о возможности создания временной администрации в Украине с участием Организации Объединенных Наций. Все это, по его мнению, поможет провести в Украине президентские выборы.

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