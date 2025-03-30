Трамп разозлился из-за заявления Путина о временной администрации в Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на идею российского диктатора Владимира Путина создать временную администрацию в Украине. Он разозлился на него.

Об этом сообщает NBC News в воскресенье, 30 марта.

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Трамп зол из-за заявления Путина

"Трамп заявил, что он был "очень зол" и "разъярен", когда президент России Владимир Путин раскритиковал доверие к руководству Президента Украины Владимира Зеленского", — процитировала слово Трампа ведущая NBC News Кристен Уэлкер.

По его словам, эти комментарии "не попали в нужное место".

Что предшествовало

Напомним, 28 марта Путин заявил, что в Украине нужно создать временную администрацию с участием ООН. Он считает, что это "поможет провести выборы".

Впоследствии на слова диктатора РФ отреагировал представитель МИД Украины Георгий Тихий, который в ответ предложил ввести временное управление ООН в России.

Также идею Путина прокомментировал генсек ООН Антониу Гутерриш. Он отметил, что Украина имеет легитимное правительство и это нужно уважать.