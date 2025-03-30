Президент США заявил, что не шутит о продлении своих полномочий

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок в Белом доме. Хотя это напрямую запрещено Конституцией, но Трамп заявил журналистам, что "не шутит" и многие избиратели его просят об этом.

О словах Трампа сообщает NBC News.

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Что задумал Трамп

Согласно интервью канала, Трамп считает, что существуют методы для этого. В телефонном разговоре с NBC News он отметил, многие союзники и избиратели просят об этом.

"Но, я фактически говорю им, что у нас еще впереди долгий путь, вы знаете, что еще очень рано. Я сосредоточен на текущих вопросах", — добавил Трамп.

На вопрос, хочет ли он еще один срок, президент ответил: "Мне нравится работать".

Когда его спросили, были ли ему представлены планы, которые позволят ему баллотироваться на третий срок, Трамп сказал: "Есть методы, с помощью которых вы можете это сделать".

NBC News спросил о возможном сценарии, по которому вице-президент Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на должность, а затем передаст эту роль Трампу. Трамп ответил, что "это один из таких методов, но есть и другие". Однако он отказался назвать другие варианты.

Что нужно, чтобы сработал план Трампа

Внести поправку в Конституцию, чтобы отменить ограничения в два срока, будет чрезвычайно трудно, ведь нужно иметь две трети голосов Конгресса, или двух третей штатов, которые соглашаются созвать конституционный съезд, чтобы предложить изменения. Но даже тогда процедура потребует ратификации решения трех четвертей всех штатов.

Ранее Трамп комментировал баллотирование на третий срок, хотя республиканцы восприняли эти комментарии как шутки или как президент троллил своих критиков.

Напомним, Дональд Трамп отреагировал на идею российского диктатора Владимира Путина создать временную администрацию в Украине. Он разозлился на него.

Также американский президент прокомментировал недавние атаки России по Украине иранскими дронами-камикадзе.