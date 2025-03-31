Дональд Трамп запровадить нові взаємні мита для всіх країн

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що новий тарифний план, який буде представлений цього тижня, охопить усі країни, а не лише ті, з якими у США найгірший торговий дисбаланс. За його словами, мета цього — захист американської економіки від нечесної глобальної конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

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Під час розмови з журналістами на борту президентського літака Air Force One, Трамп підтвердив, що йдеться про "по суті всі країни, про які ми говоримо". Він наголосив, що комплекс взаємних мит запровадять проти тих країн, які вже накладають мита на американський експорт. За словами президента, ці мита відповідатимуть розмірам тих, що діють проти США.

Новий тарифний план буде представлений у середу. Трамп охрестив цей день "Днем визволення" і пообіцяв, що це стане серйозним кроком у бік зміни правил міжнародної торгівлі. Раніше Сполучені Штати вже запровадили мита на імпорт сталі, алюмінію, автомобілів, а також підвищили ставки на всі китайські товари.

Хоча радник Білого дому з економіки Кевін Хассетт раніше припускав, що основна увага буде зосереджена на 10–15 країнах із найгіршими показниками у двосторонній торгівлі, Трамп вирішив охопити всі держави, які, на його думку, зловживають торговими преференціями на шкоду США.

У лютому Дональд Трамп вже підписав меморандум, яким доручив представникам торгівельної служби США здійснити детальний аналіз ситуації в кожній країні та підготувати конкретні заходи у відповідь.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас пояснила, яким чином Китай лише виграє від мит, які запроваджує Трамп.

Зазначимо, що від мит Дональда Трампа значно постраждає й компанія Tesla, яка належить його соратнику Ілону Маску.

Сам Дональд Трамп нещодавно прокоментував зростання цін на автомобілі через запроваджені мита.