Кая Каллас заявила, що Китай виграє від торгових воєн США

Кая Каллас. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Кая Каллас висловилася щодо мит, які впроваджують США. Вона вважає, що Китай виграє від торговельних війн, які тривають між Сполученими Штатами та їхніми союзниками.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Хто сміється з боку або дивиться з боку, так це Китай. Він дійсно виграє від того, що США ведуть торговельну війну з Європою", — сказала Каллас у кулуарах зустрічі G7 у четвер.

Її коментарі прозвучали за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 200% мита на вино, шампанське та інші алкогольні напої з Франції та інших країн ЄС, що стало черговим загостренням трансатлантичної торговельної війни, яка зростає.

Цю загрозу Трамп висунув у відповідь на план ЄС оподаткувати експорт американського віскі у відповідь на запроваджені Трампом мита на сталь і алюміній.

Каллас зі свого боку підтвердила готовність ЄС вжити заходів у відповідь, закликавши до стриманості, оскільки торговельні війни зазвичай спричиняють піки інфляції, які завдають шкоди споживачам.

"Ми зберігаємо холоднокровність і, звичайно, готові діяти і захищати свої інтереси, коли це необхідно", — заявила вона.

Нагадаємо, днями президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз запроваджує мита на товари зі США. Це є відповіддю на тарифи, які Штати запровадили проти ЄС.

Також ми писали, що Марк Карні, який сьогодні вступить на посаду прем'єр-міністра Канади, може відновити відносини зі США.