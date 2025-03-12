ЕС объявил контрмеры против США — вводятся пошлины на товары

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 12 марта, сообщила, что Европейский Союз вводит пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки. Это ответ на тарифы, которые США ввели против ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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Введение пошлины для США

Так, с сегодняшнего дня США вводят 25% пошлину на импорт стали и алюминия из стран Европы. По словам Урсулы фон дер Ляйен, тарифы — это налоги, которые вредят бизнесу и еще больше потребителям. Также они разрушают цепочки поставок и создают экономическую неопределенность, в результате чего под угрозой оказываются рабочие места и растут цены.

"Это никому не нужно, ни в ЕС, ни в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес. Наши контрмеры сильные, но пропорциональные. На тарифы США в 28 миллиардов долларов мы отвечаем пошлиной на 26 миллиардов евро", — сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что это соответствует масштабу американских тарифов. Контрмеры ЕС будет вводить в два этапа: с 1 и 13 апреля. В то же время ЕС остается открытым к переговорам, поскольку тарифы вредят экономикам стран.

"Мы готовы к конструктивному диалогу", — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что под пошлины попадут промышленная и сельскохозяйственная продукция, такая как сталь и алюминий, текстиль, бытовая техника, птица, говядина, яйца, молочные продукты, сахар и овощи.

А в Канаде будущий премьер Марк Карни заявил, что его правительство сохранит пошлины в отношении США.