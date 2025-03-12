ЄС оголосив контрзаходи проти США — вводяться мита на товари

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у середу, 12 березня, повідомила, що Європейський Союз запроваджує мита на товари зі Сполучених Штатів Америки. Це відповідь на тарифи, які США ввели проти ЄС.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

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Введення мита для США

Так, відсьогодні США вводять 25% мито на імпорт сталі й алюмінію з країн Європи. За словами Урсули фон дер Ляєн, тарифи — це податки, які шкодять бізнесу і ще більше споживачам. Також вони руйнують ланцюги постачань й створюють економічну невизначеність, внаслідок чого під загрозою опиняються робочі місця та зростають ціни.

"Це нікому не потрібно, ні в ЄС, ні в США. ЄС має діяти, аби захистити споживачів і бізнес. Наші контрзаходи сильні, але пропорційні. На тарифи США у 28 мільярдів доларів ми відповідаємо митом на 26 мільярдів євро", — сказала президентка Єврокомісії.

Вона зауважила, що це відповідає масштабу американських тарифів. Контрзаходи ЄС буде вводити у два етапи: з 1 та 13 квітня. Водночас ЄС залишається відкритим до переговорів, оскільки тарифи шкодять економікам країн.

"Ми готові до конструктивного діалогу", — додала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше стало відомо, що під мито потраплять промислова та сільськогосподарська продукція, така як сталь та алюміній, текстиль, побутова техніка, птиця, яловичина, яйця, молочні продукти, цукор та овочі.

А в Канаді майбутній прем'єр Марк Карні заявив, що його уряд збереже мита щодо США.