Канадський прем'єр Марк Карні відповів на торгівельні обмеження США

Призначений прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: REUTERS/Amber Bracken

Лідер Ліберальної партії Канади та призначений прем'єр-міністр країни Марк Карні виступив із різкою заявою щодо нових тарифів, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа. За його словами, ці обмеження є "атакою на канадських працівників, сім’ї та бізнес".

Про це Марк Карні висловився у соцмережі X.

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Повідомлення Марка Карні. Фото: скриншот

Карні наголосив, що його уряд розробить відповідні заходи у відповідь, які матимуть "максимальний вплив у США та мінімальний — у Канаді". Він також пообіцяв підтримку канадським працівникам, які постраждали через американські обмеження. Політик підкреслив, що його уряд не буде скасовувати тарифи у відповідь, доки Вашингтон не виявить належну повагу.

"Останні тарифи президента Трампа — це атака на канадських працівників, сім'ї та бізнес. Мій уряд забезпечить, щоб наша відповідь мала максимальний вплив у США і мінімальний вплив тут, у Канаді, а також підтримає працівників, які постраждали. Мій уряд не скасовуватиме тарифи, доки американці не продемонструють нам повагу і не візьмуть на себе надійних зобов'язань щодо вільної та справедливої торгівлі", — заявив Марк Карні.

Нагадаємо, у лютому Дональд Трамп підписав указ про запровадження взаємних мит на країни, які стягували мито з продукції із США, що стосувалося й Канади.

Кілька днів тому Дональд Трамп призупинив дію мита на Канаду та Мексику. Тоді стало відомо, що президент США, ймовірно, ухвалив таке рішення через різкий обвал фондового ринку.

Тим часом у Канаді обрали нового прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо — ним став Марк Карні, який пообіцяв зберегти мита проти США.

Тим часом одна з канадських провінцій запровадила підвищення тарифів на електроенергію для трьох штатів США.