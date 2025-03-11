Ціни на електроенергію — Канада підняла тарифи для США

Прем’єр Онтаріо Даг Форд. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Канадська провінція Онтаріо підвищує ціни на електроенергію на 25% для трьох штатів США. Таке рішення було ухвалене у відповідь на запроваджені президентом Дональдом Трампом мита на товари.

Про це повідомляє CNN.

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Прем’єр Онтаріо Даг Форд заявив, що з понеділка запровадить 25% надбавку на експорт електроенергії Нью-Йорку, Міннесоті та Мічигану і попередив, що повністю припинить постачання, якщо США введуть нові тарифи на канадські товари.

"Повірте, я не хочу цього робити, мені шкода американський народ, адже не вони розпочали цю торговельну війну. Відповідальна за це одна людина — президент Трамп", — сказав Даг Форд.

Він зазначив, що 25% надбавки збільшить рахунки американців приблизно на 100 доларів на місяць.

Нагадаємо, у Канаді визначили наступника Трюдо. Ним став колишній глава Центрального банку Марк Карні.

Він одразу пообіцяв зберегти мита проти США. За його словами, це відбуватиметься "доти, доки американці не виявлять до нас повагу".