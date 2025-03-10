У Канаді Марка Карні обрали наступником Джастіна Трюдо

Марк Карні. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Колишній глава Центрального банку Марк Карні став переможцем у перегонах за посаду лідера правлячої Ліберальної партії. Крім того, він обійме посаду прем'єр-міністра Канади замість Джастіна Трюдо.

Про це повідомляє Reuters.

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Марк Карні приступить до виконання своїх обов'язків у той час, коли Канада перебуває у стані торговельної війни зі США, а також має провести загальні вибори.

59-річний Карні набрав 86% голосів, перемігши експрем'єра фінансів Христі Фріланд. У голосуванні взяли участь трохи менше 152 тисяч членів партії.

Своєю чергою переможець, який є новачком у політиці, стверджував, що він найкраще підходить для відродження партії, а також для торговельних перемовин із президентом США Дональдом Трампом, який погрожує запровадити додаткові мита.

Reuters пише, що Карні був фаворитом у цих перегонах, отримавши найбільшу підтримку від членів партії і зібравши найбільше грошей серед чотирьох кандидатів від ліберальної партії.

Перемога Карні знаменує собою перший випадок, коли аутсайдер без реального політичного бекграунду став прем'єр-міністром Канади. Він сказав, що його досвід як людини, яка обіймала посаду керівника двох центральних банків країн G7 — Канади та Англії — означає, що він був найкращим кандидатом для ведення справ із Трампом.

Під час кампанії Карні заявив, що підтримує відповідні мита "долар за долар проти" США і скоординовану стратегію зі стимулювання інвестицій. Він неодноразово скаржився, що зростання Канади за Трюдо було недостатньо хорошим.

Агентство додало, що перспектива нового старту для Ліберальної партії за Карні в поєднанні з тарифами Трампа та його постійними глузуваннями щодо анексії Канади як 51-го штату США призвели до помітного відродження лібералів.

Нагадаємо, днями США розпочали торговельну війну проти Канади, оскільки країна ввела мита.

Також ми писали, що Трамп відреагував на відповідні заходи Канади. Президент США пригрозив підняти тарифи на еквівалентну суму.