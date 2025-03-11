Цены на электроэнергию — Канада подняла тарифы для США

Премьер Онтарио Даг Форд. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Канадская провинция Онтарио повышает цены на электроэнергию на 25% для трех штатов США. Такое решение было принято в ответ на введенные президентом Дональдом Трампом пошлины на товары.

Об этом сообщает CNN.

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Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что с понедельника введет 25% надбавку на экспорт электроэнергии Нью-Йорку, Миннесоте и Мичигану и предупредил, что полностью прекратит поставки, если США введут новые тарифы на канадские товары.

"Поверьте, я не хочу этого делать, мне жаль американский народ, ведь не они начали эту торговую войну. Ответственный за это один человек — президент Трамп", — сказал Даг Форд.

Он отметил, что 25% надбавки увеличит счета американцев примерно на 100 долларов в месяц.

Напомним, в Канаде определили преемника Трюдо. Им стал бывший глава Центрального банка Марк Карни.

Он сразу пообещал сохранить пошлины против США. По его словам, это будет происходить "до тех пор, пока американцы не проявят к нам уважение".