У Канаді обрали нового прмʼєра — хто такий Марк Карні

Новий лідер Ліберальної партії Канади. Фото: Reuters

У Канаді обрали нового премʼєр-міністра. На виборах здобув перемогу лідер ліберальної партії Марк Карні, який очолював Центральний банк Канади. Він замінить Джастіна Трюдо, який у кріслі премʼєра пробув з листопада 2015 року.

Що відомо про нового премʼєр-міністра Канади, яке його ставлення до війни в Україні і куди подівся Трюдо — в матеріалі Новини.LIVE.

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Карʼєра Марка Карні

Біографія та карʼєра Марка Карні побудована навколо економіки. Він здобув ступінь бакалавра економіки Гарварді, потім продовжив навчання в Оксфорді, отримавши ступінь магістра, а пізніше докторський ступінь.

З такими знаннями та дипломами він одразу почав карʼєру з посади у одній із найбільших інвестиційних компанії США та світу — Goldman Sachs.

Новий лідер Ліберальної партії Канади. Фото: з відкритих джерел

Пізніше почав працювати в команді міністра фінансів Канади, потім був призначений керівником Банк Канади. Марк Карні відповідав за монетарну політику під час світової кризи. Він також відповідав за реакцію Банку Англії під час пандемії COVID-19.

Займався інвестуванням, був членом ради директорів компанії провайдера фінансової інформації, також був неофіційним радником вже колишнього премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Та в січні 2025 року Карні відмовився від усіх посад, щоб балотуватися на лідера Ліберальної партії. Він здобув перемогу і 9 березня 2025 року був обраний лідером правлячої партії — набрав 86% голосів "за". Його одразу вважали потенційним лідером лібералів, адже він мав гарну репутацію у сфері фінансів.

У 2025 році Карні пообіцяв витратити 2% ВВП Канади на оборону до кінця 2030 року. У своїх заявах перед обранням він заявляв, що вважає, що премʼєр міністр Трюдо надто часто відривався від економіки у своїх рішеннях.

Новий лідер Ліберальної партії Канади. Фото: з відкритих джерел

Наразі Марку Карні 59 років. Він одружений та не має дітей.

Марк Карні про Україну

Під час передвиборчої кампанії Карні заявляв, що пишається тим, що уряд Канади підтримує Україну.

"США, ЄС і Канада рішуче підтримують Україну в її боротьбі за свободу. Я надзвичайно пишаюся військовою та гуманітарною підтримкою, яку надала Канада, зокрема тим, що канадці прийняли понад 300 000 українців у нашій країні", — написав він 1 березня 2025 року.

Марк Карні по Україну. Фото: скриншот з Twitter

Він сам підтримує зусилля, які прикладає Україна, що потрапити в ЄС. Він пообіцяв продовжити підтримку.

"Я продовжу це робити. Шлях України до членства в Європейському Союзі та НАТО це те, що я підтримую", — заявляв він у лютому 2025 року.

На тлі розмов про мирні переговори і вплив США на ситуацію, Карні висловився, що лише Україна має вирішувати та визначати, що найкраще для неї у плані довгострокової безпеки.

Нагадаємо, що Трамп після перемоги на президентських виборах США зробив шокуючу заяву, що Канада має стати 51-им штатом США. І тоді він заявив Трюдо, що хоче переглянути кордони Канади.

Чому Трюдо пішов з посади премʼєра

На посаді премʼєр-міністра Канади довгий час перебував Джастін Трюдо. Та він оголосив, що йде у відставку з посади голови Ліберальної партії.

Це сталося тоді, коли і він і ліберал почали втрачати рейтинги. Канадці буди незадоволені його рішеннями у внутрішніх політичних суперечках. Трюдо став непопулярним серед виборців через питання, які стосуються вартості їжі та житла, а також через різке зростання імміграції.

Джастін Трюдо подав у відставку. Фото: AFP

Він вирішив, що його відставка має знизити градус температури у керівництві Канади. Перед ним у відставку пішла і віцепрем'єрка Христя Фріланд.

Своїм досягненням на посаді з 2015 року Трюдо назвав, зокрема, і підтримку України. Він приїздив до України з офіційним візитом вже під час повномасштабної війни.

Джастін Трюдо в Україні в 2023 році. Фото: Офіс Президента

Як ми писали раніше, Марк Карні заявив, що збереже мита проти США. За його словами, це відбудеться доти, доки американці не виявлять до Канади повагу.

Нагадаємо, що Трамп назвав Джастіна Трюдо, який пішов з посади премʼєра, "губернатором" і знову пригрозив країні підняти тарифи.