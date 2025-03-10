В Канаде выбрали нового премьера — кто такой Марк Карни

Новый лидер Либеральной партии Канады. Фото: Reuters

В Канаде избрали нового премьер-министра. На выборах победил лидер либеральной партии Марк Карни, который возглавлял Центральный банк Канады. Он заменит Джастина Трюдо, который в кресле премьера пробыл с ноября 2015 года.

Что известно о новом премьер-министре Канады, каково его отношение к войне в Украине и куда делся Трюдо — в материале Новини.LIVE.

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Карьера Марка Карни

Биография и карьера Марка Карни построена вокруг экономики. Он получил степень бакалавра экономики в Гарварде, затем продолжил обучение в Оксфорде, получив степень магистра, а позже докторскую степень.

С такими знаниями и дипломами он сразу начал карьеру с должности в одной из крупнейших инвестиционных компаний США и мира — Goldman Sachs.

Новый лидер Либеральной партии Канады. Фото: из открытых источников

Позже начал работать в команде министра финансов Канады, затем был назначен руководителем Банк Канады. Марк Карни отвечал за монетарную политику во время мирового кризиса. Он также отвечал за реакцию Банка Англии во время пандемии COVID-19.

Занимался инвестированием, был членом совета директоров компании провайдера финансовой информации, также был неофициальным советником уже бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Но в январе 2025 года Карни отказался от всех должностей, чтобы баллотироваться на лидера Либеральной партии. Он одержал победу и 9 марта 2025 года был избран лидером правящей партии — набрал 86% голосов "за". Его сразу считали потенциальным лидером либералов, ведь он имел хорошую репутацию в сфере финансов.

В 2025 году Карни пообещал потратить 2% ВВП Канады на оборону до конца 2030 года. В своих заявлениях перед избранием он заявлял, что считает, что премьер-министр Трюдо слишком часто отрывался от экономики в своих решениях.

Новый лидер Либеральной партии Канады. Фото: из открытых источников

Сейчас Марку Карни 59 лет. Он женат и не имеет детей.

Марк Карни об Украине

Во время предвыборной кампании Карни заявлял, что гордится тем, что правительство Канады поддерживает Украину.

"США, ЕС и Канада решительно поддерживают Украину в ее борьбе за свободу. Я чрезвычайно горжусь военной и гуманитарной поддержкой, которую оказала Канада, в частности тем, что канадцы приняли более 300 000 украинцев в нашей стране", — написал он 1 марта 2025 года.

Марк Карни по Украине. Фото: скриншот из Twitter

Он сам поддерживает усилия, которые прикладывает Украина, что попасть в ЕС. Он пообещал продолжить поддержку.

"Я продолжу это делать. Путь Украины к членству в Европейском Союзе и НАТО это то, что я поддерживаю", — заявлял он в феврале 2025 года.

На фоне разговоров о мирных переговорах и влияние США на ситуацию, Карни высказался, что только Украина должна решать и определять, что лучше всего для нее в плане долгосрочной безопасности.

Напомним, что Трамп после победы на президентских выборах США сделал шокирующее заявление, что Канада должна стать 51-м штатом США. И тогда он заявил Трюдо, что хочет пересмотреть границы Канады.

Почему Трюдо ушел с поста премьера

На посту премьер-министра Канады долгое время находился Джастин Трюдо. Но он объявил, что уходит в отставку с должности председателя Либеральной партии.

Это произошло тогда, когда и он и либерал начали терять рейтинги. Канадцы были недовольны его решениями во внутренних политических спорах. Трюдо стал непопулярным среди избирателей из-за вопросов, касающихся стоимости еды и жилья, а также из-за резкого роста иммиграции.

Джастин Трюдо подал в отставку. Фото: AFP

Он решил, что его отставка должна снизить градус температуры в руководстве Канады. Перед ним в отставку ушла и вице-премьер Христя Фриланд.

Своим достижением на посту с 2015 года Трюдо назвал, в том числе, и поддержку Украины. Он приезжал в Украину с официальным визитом уже во время полномасштабной войны.

Джастин Трюдо в Украине в 2023 году. Фото: Офис Президента

Как мы писали ранее, Марк Карни заявил, что сохранит пошлины против США. По его словам, это произойдет до тех пор, пока американцы не проявят к Канаде уважение.

Напомним, что Трамп назвал Джастина Трюдо, который ушел с должности премьера, "губернатором" и снова пригрозил стране поднять тарифы.